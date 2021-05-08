بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية تينيسي بسبب العواصف والفيضانات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية ‏تينيسي وأمر بالمساعدة الفدرالية، على مستوى الولاية و‏المناطق المتضررة من العواصف التي ضربتها بين 25 مارس و3 ‏أبريل.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له، أن إعلان بايدن يخول الوكالة الفدرالية لإدارة ‏الطوارئ (‏FEMA‏)، بتقديم التمويل الفدرالي للمتضررين في مقاطعات ديفيدسون ‏وويليامسون وويلسون.‏

وأشار إلى أنه "يمكن أن تشمل المساعدة منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة".

وأضاف أن "التمويل الفدرالي متاح أيضا للولاية والإدارات المحلية المؤهلة وبعض ‏المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في 23 مقاطعة".

المصدر: "البيت الأبيض"