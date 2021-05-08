بومبيو: لا يمكن لإدارة بايدن منح إيران مليارات الدولارات مقابل صفقة لا تحمي الأمريكيين وإسرائيل

أعرب وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو عن رفضه "لمنح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إيران مليارات الدولارات"، مقابل صفقة اعتبرها "لا تحمي الولايات المتحدة وإسرائيل".

وكتب بومبيو على "تويتر": "إسرائيل حليف حاسم وتمثل الديمقراطية في الشرق الأوسط".

وأضاف: "لا يمكن لإدارة بايدن أن تمنح النظام الإيراني مليارات الدولارات مقابل صفقة لا تحمي الأمريكيين أو صديقتنا إسرائيل".

Israel is a critical ally and THE democracy in the Middle East.



The Biden Administration cannot give the Iranian regime billions of dollars in exchange for a deal that won’t protect Americans or our friend, Israel. — Mike Pompeo (@mikepompeo) May 8, 2021

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن عن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا يقضي برفع كافة العقوبات تقريبا عن طهران، مشيرا إلى أن مفاوضات فيينا مستمرة لبحث بعض التفاصيل.

المصدر: RT