مسلحون يقتلون 7 شرطة بولاية ريفرز النيجيرية الغنية بالنفط

أعلنت الشرطة النيجيرية أن مسلحين قتلوا سبعة من رجالها في هجمات ليل الجمعة بولاية ريفرز، المركز النفطي في جنوب البلاد.

وقالت الشرطة في بيان لها إن "المهاجمين أطلقوا النار على نقطة تفتيش مساء أمس الجمعة ثم هاجموا مركزين للشرطة".

وأضافت أن "الشرطة ردت على النيران وقتلت اثنين من المهاجمين وأصابت بعضهم الذين لاذوا بالفرار في سيارة مسروقة".

وتتزامن الهجمات مع تدهور الوضع الأمني في ولاية ريفرز التي تعد عاصمتها بورت هاركورت بوابة منطقة الدلتا الغنية بالنفط.

ويشمل التدهور الأمني أجزاء أخرى من أكبر دولة مصدرة للنفط في إفريقيا.

المصدر: "رويترز"