مسلحون يقتلون 7 شرطة بولاية ريفرز النيجيرية الغنية بالنفط
Reuters AFOLABI SOTUNDE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcq7
أعلنت الشرطة النيجيرية أن مسلحين قتلوا سبعة من رجالها في هجمات ليل الجمعة بولاية ريفرز، المركز النفطي في جنوب البلاد.
وقالت الشرطة في بيان لها إن "المهاجمين أطلقوا النار على نقطة تفتيش مساء أمس الجمعة ثم هاجموا مركزين للشرطة".
وأضافت أن "الشرطة ردت على النيران وقتلت اثنين من المهاجمين وأصابت بعضهم الذين لاذوا بالفرار في سيارة مسروقة".
وتتزامن الهجمات مع تدهور الوضع الأمني في ولاية ريفرز التي تعد عاصمتها بورت هاركورت بوابة منطقة الدلتا الغنية بالنفط.
ويشمل التدهور الأمني أجزاء أخرى من أكبر دولة مصدرة للنفط في إفريقيا.
المصدر: "رويترز"