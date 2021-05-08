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سقوط العشرات بين قتيل وجريح بتفجير قرب مدرسة في كابل

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سقوط العشرات بين قتيل وجريح بتفجير قرب مدرسة في كابل
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أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بسقوط 25 قتيلا و52 جريحا بتفجير استهدف بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي من العاصمة كابل.

وذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع قرب مدرسة للبنات عندما كان الطلاب يغادرون المبنى.

كما وردت أنباء بأن الانفجارات نتجت عن سقوط ثلاثة صواريخ.

وقال مدرس يدعى إبراهيم إنه "وقع انفجار سيارة مفخخة في البداية، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من المدرسة "، مضيفا أن غالبية الضحايا من الفتيات.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام أفغانية

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