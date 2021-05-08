سقوط العشرات بين قتيل وجريح بتفجير قرب مدرسة في كابل

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بسقوط 25 قتيلا و52 جريحا بتفجير استهدف بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي من العاصمة كابل.

وذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع قرب مدرسة للبنات عندما كان الطلاب يغادرون المبنى.

كما وردت أنباء بأن الانفجارات نتجت عن سقوط ثلاثة صواريخ.

وقال مدرس يدعى إبراهيم إنه "وقع انفجار سيارة مفخخة في البداية، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من المدرسة "، مضيفا أن غالبية الضحايا من الفتيات.

وزارت داخله می‌گوید که در انفجار پس از چاشت امروز در نزدیک یک مکتب دخترانه در غرب کابل، ۲۵ تن جان باختند و ۵۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.



این وزارت گفته‌است که این آمار در حال تغییر است. pic.twitter.com/ZGX5gmTut8 — TOLOnews (@TOLOnews) May 8, 2021

Update - 25 people were killed and 52 more were wounded in blasts near Kabul school, the Interior Ministry says. pic.twitter.com/oRSXAJ70Yu — TOLOnews (@TOLOnews) May 8, 2021

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام أفغانية