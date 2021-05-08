البابا فرنسيس يؤيد التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

أيد البابا فرنسيس اليوم السبت، التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد -19، داعما بذلك اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي رفضته بعض الدول الأوروبية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء الماضي أنها تؤيد رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، في موقف استثنائي يأتي في ما تعاني الدول الفقيرة من نقص كبير في الجرعات.

وقالت وسائل إعلام أوروبية، إن الدول الأوروبية منقسمة بشأن المقترح الأمريكي برفع "براءات الاختراع" عن لقاحات كورونا، في وقت اتهم الرئيس الفرنسي واشنطن ولندن بعرقلة تصدير اللقاحات.

وتعقد اليوم السبت القمة الأوروبية في مدينة بورتو البرتغالية، حيث يتوقع إصدار موقف أوروبي نهائي واضح بشأن المقترح الأمريكي برفع "براءات الاختراع".

المصدر: رويترز