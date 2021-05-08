بابيش يطالب دول الاتحاد الأوروبي بطرد "دبلوماسي روسي واحد على الأقل" بسبب فربيتيتسي

قالت صحيفة Mlada fronta DNES، إن رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش طلب من دول الاتحاد الأوروبي، طرد "دبلوماسي روسي واحد على الأقل" بسبب تفجيرات فربيتيتسي عام 2014.

وذكرت الصحيفة، أن بابيش، طرح هذا الطلب في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في مدينة بورتو. وتم طرح الطلب في مأدبة عشاء مشتركة أقيمت مساء الجمعة للمشاركين في القمة. وأشار بابيش إلى أن ذلك، سيظهر مدى تضامن دول الاتحاد الأوروبي مع التشيك.

وقال بابيش: "من المستحيل بالنسبة لأوروبا أن تسمح بمثل هذه الأعمال على أراضيها. يجب أن نأخذ الأمر على هذا النحو: عندما يتم شن هجوم على إحدى دول الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أنه تم شن هجوم على الجميع".

ووفقا لرئيس وزراء التشيك، تحدث المشاركون في المأدبة، عن ضرورة تنسيق أفضل للتدابير المشتركة بشأن الحادث الذي وقع قرية فربيتيتسي بشرق التشيك عام2014.

في 17 أبريل زعمت السلطات التشيكية، بأن روسيا ضالعة في تفجيرات استهدفت مستودع ذخيرة بقرية فربيتيتسي في عام 2014، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وأعلنت براغ عن طرد 18 دبلوماسيا روسيا بتهمة انتمائهم إلى الاستخبارات الروسية.

من جانبها، أعربت الخارجية الروسية، عن احتجاجها الشديد على تصرفات براغ، وأعلنت عن طرد 20 موظفا من العاملين في السفارة التشيكية في موسكو.

المصدر: تاس