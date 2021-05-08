كازاخستان تؤجل احتفالات عيد النصر حتى 2022 بسبب كورونا

قال بيريك أوالي السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف، إن السلطات قررت تأجيل الاحتفالات بعيد النصر بشكلها التقليدي، إلى العام المقبل، بسبب وباء فيروس كورونا.

وأضاف بيريك أوالي: "بسبب الوضع الوبائي الخطير في البلاد، تقرر تأجيل الاحتفال التقليدي بيوم النصر حتى العام المقبل".

ووفقا له، سيوجه رئيس الدولة هذا العام التهنئة بالعيد إلى المواطنين. وقال أوالي: "نواصل في كازاخستان، تبجيل ذكرى قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى وتكريم الذين عملوا في الجبهة الداخلية. وأوعز رئيس الجمهورية، بتوزيع مساعدات مادية على المحاربين القدماء بمناسبة حلول العيد".

في 14 أبريل، أفادت وزارة دفاع كازاخستان، بأنه لم يتم التخطيط لتنظيم استعراض عسكري بمناسبة عيد النصر في هذا العام بسبب الوباء.

المصدر: تاس