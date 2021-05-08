وكالة: الدول منخفضة الدخل ترفض شراء لقاحات Pfizer و BioNTech

قال ألبرت بورلا المدير التنفيذي لشركة Pfizer، إن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تفضل عدم طلب لقاح Comirnaty، الذي صممته Pfizer الأمريكية مع BioNTech الألمانية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن بورلا القول: "لقد طلبنا من جميع البلدان تقديم طلبات الشراء، حتى نتمكن من توفير جرعات اللقاح المطلوبة من قبلها. وتبين أن غالبية الطلبات على اللقاح، جاءت من جانب الدول ذات الدخل المرتفع ".

وشدد بورلا، على أنه يبذل الجهود لإقناع السلطات في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض، بحجز جرعات اللقاح مسبقا لأن الكميات محدودة، إلا أن هذه السلطات تفضل حجز اللقاحات من منتجين آخرين، وذلك على الرغم من ان Pfizer و BioNTech، تستخدمان منظومة متعددة الدرجات لأسعار اللقاح، وهو ما يضمن للدول المتوسطة الدخل، من شراء اللقاح بنصف القيمة التي تدفعها الدول ذات الدخل العالي. وزعم بورلا بأن الشركتين تعرضان اللقاح على الدول الضعيفة الدخل، بسعر التكلفة.

وشدد بورلا على أن شركتي Pfizer و BioNtech قامتا حتى الآن بتسليم 450 مليون جرعة من اللقاح، وتخططان هذا العام لشحن 3 مليارات جرعة من اللقاح إلى أكثر من 116 دولة وغالبيتها من البلدان ذات الدخل المرتفع.

المصدر: تاس