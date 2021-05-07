لافروف ونظيره البيروفي يبحثان اهتمام بيرو بلقاح "سبوتنيك V"

أعلنت وزارة خارجية بيرو عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره البيروفي آلان فاغنر، تطرقا فيه إلى اهتمام بيرو بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الخارجية البيروفية على "تويتر" يوم الجمعة، إن المباحثات كانت "مثمرة"، وتناولت "مختلف جوانب الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19، وخاصة اهتمام بيرو بلقاح "سبوتنيك V".

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وحسب الخارجية البيروفية، فإن الوزيرين بحثا أيضا "السيناريوهات المحتملة لتطور العلاقات الدولية بعد الوباء وأهم قضايا جدول الأعمال الثنائي".

يذكر أن عدد البلدان التي وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا بلغ 64 بلدا، يزيد عدد سكانها على 3.2 مليار نسمة.

و"سبوتنيك V"، ثاني لقاح في العالم من حيث عدد البلدان التي تم تسجيله فيها.

المصدر: نوفوستي