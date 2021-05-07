الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا في العالم تعززه متحورات الفيروس

قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية إن العدد الهائل من حالات الإصابة بكورونا مدفوع جزئيا بظهور متحورات الفيروس، محذرا من أن تخفيف تدابير السيطرة قد يؤدي إلى تفاقم الجائحة.

وأضاف مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان، أن الفيروس يمتلك "طاقة حركية هائلة" في بعض البلدان، وأن القادة الذين يعتقدون أن التطعيم وحده سيوقف الوباء مخطئون.

وقال: "الزيادة مدفوعة بالسلوك البشري وظهور المتحورات والعديد من العوامل الأخرى.. نتوقع أن يتباطأ الفيروس ونعمل على الإسراع بذلك".

كما حث رايان بعض القادة على الاعتراف "بالواقع الوحشي" للوضع، قائلا: "بعضكم ليس في موقع جيد.. أنتم بحاجة لحماية نظامكم الصحي.. أنتم بحاجة إلى ترتيب إمدادات الأكسجين".

وذكر رايان أنه بينما قد تساعد متحورات الفيروس الجديدة في انتشار كوفيد-19، فإن القوة الدافعة هي "اقتراب الناس من بعضهم البعض، وأن الحشود والاختلاط دون وقاية أو غسل اليدين لا يزال خطرا، رغم انطلاق برامج التطعيم".

المصدر: أ ب