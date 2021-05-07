مكسيكو سيتي باللون الأصفر لأول مرة منذ عام

بعد نحو عام على اعتماد نظام تصنيف قيود كورونا، سجلت مكسيكو سيتي ابتعادا جديدا عن اللون الأحمر لتنتقل إلى الأصفر، وتحقق أدنى معدل إشغال للأسرّة في المستشفيات مع انحسار جائحة كورونا.

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وأعلنت الحكومة المحلية اليوم الجمعة أن شبكة المستشفيات العامة المخصصة لمكافحة كورونا تشهد أدنى معدل إشغال للأسرّة، بعد أكثر من 3 أشهر من وصول إصابات كوفيد- 19 إلى ذروتها في المدينة.

وحول أسباب تحسن الأوضاع قالت عمدة المدينة كلوديا شينباوم إنه لا يوجد سبب واضح لذلك، لكنها ذكرت ستة عوامل محتملة، منها ما يتعلق بتوفر قدر أكبر من الانضباط لدى المواطنين، وزيادة الاختبارات، وحملة التطعيم، وتحسن الطقس وحقيقة أن العديد من الناس في المدينة أصيبوا بالمرض وتعافوا منه.

وسجلت المدينة التي يبلغ سكانها نحو 9 ملايين نسمة، أكثر من 42 ألف حالة وفاة بالفيروس، فيما يسود اعتقاد بأن العدد الحقيقي أعلى من ذلك.

المصدر: أ ب