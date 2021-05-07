روسيا و10 دول في "الأمن والتعاون" الأوروبي تدعو للحفاظ على الحقيقة التاريخية للحرب العالمية الثانية

دعت روسيا و10 دول أخرى في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للحفاظ على الحقيقة التاريخية للحرب العالمية الثانية.

وجاء في بيان مشترك لمندوبي الدول الـ11 بمناسبة الذكرى الـ76 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية: "واجبنا المقدس أن نحافظ على الحقيقة التاريخية عن تلك الوقائع وندافع عنها بحزم".

وأضافت الدول الـ11 أن "تزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية وأسبابها ونتائجها يسيء إلى ذكرى المناضلين وضحايا النازية ويسهم في التلاعب وزعزعة أسس العلاقات الدولية المعاصرة".

وشدد البيان على "عدم جواز تمجيد النازية والنازيين الجدد والعناصر السابقين في قوات "إس إس" النازية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك تشييد النصب التذكارية لهم وتنظيم فعاليات جماهيرية لتمجيد الماضي النازي والنازية الجديدة ومحاولات اعتبار عناصر تلك المنظمات ومن حاربوا التحالف المناهض لهتلر وأعوانهم ومن ارتكبوا جرائم الحرب، مشاركين في حركات التحرير الوطني".

ووقع على البيان مندوبو روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس والبوسنة والهرسك وكازاخستان وقرغيزستان وصربيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

المصدر: نوفوستي