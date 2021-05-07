رئيسة وزراء اسكتلندا تعد باستفتاء جديد للاستقلال عن بريطانيا

وعدت رئيسة الوزراء الاسكتلندية زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي المنادي بالاستقلال مواطنيها، باستفتاء جديد لتقرير المصير في حال فوز حزبها بالانتخابات المحلية التي أجريت الخميس.

وعبرت نيكولا ستورجن عن ثقتها الكبيرة في أن النتائج الكاملة المرتقبة السبت ستصب في صالح حزبها، وقالت: "نحن على الطريق الصحيح في الحزب الوطني الاسكتلندي لفوز انتخابي رابع على التوالي".

وقالت ستورجن بعد الإعلان عن فوزها المريح في دائرتها بحصولها على 60,2% من الأصوات، إنها تظن أن حزبها "على الطريق الصحيح ليحصل على شرف تشكيل حكومة جديدة".

وأضافت: "في حال كانت هذه نتيجة الانتخابات فعلا، أتعهد اليوم معاودة العمل فورا وإنعاش البلاد بعد كورونا وتوفير مستقبل أفضل لهذا البلد في الوقت المناسب".

ويعارض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقوة تنظيم استفتاء جديد، مشددا على أن استفتاء كهذا "لا يمكن أن يحصل إلا مرة واحدة في كل جيل".

وخلال استفتاء 2014 أيد 55% من الناخبين البقاء ضمن المملكة المتحدة إلا أن الاستقلاليين يؤكدون أن البريكست الذي عارضه 62% من الاسكتلنديين، غيّر المعطى.

المصدر: أ ف ب