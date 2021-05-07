مفقود وجريح جراء سقوط مروحية في البحر قبالة إسبانيا

أصيب شخص واحد بجروح وفقد ثان إثر سقوط مروحية في البحر قبالة سواحل إسبانيا الجنوبية، حسب وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة ABC إن الحادث وقع على مسافة 7 أميال بحرية من سواحل بلدة لا لينيا دي لا كونسيبسيون في إقليم أندلوسيا، موضحة أن شخصين كانا على متن المروحية الخاصة التي أقلعت صباح اليوم من بلدية أسطبونة في مقاطعة مالقة.

وذكرت ABC أن الطيار وهو مواطن كوبي تم إنقاذه ونقل إلى المستشفى.

المصدر: "نوفوستي"