المكسيك تدرس استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الجديد ضد كورونا

أكد مختبر "بيرميكس" المكسيكي للمواد البيولوجية أنه وجه إلى اللجنة المعنية في البلاد طلب ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي الجديد أحادي الجرعة المضاد لفيروس كورونا.

وأشار المختبر في بيان له اليوم الجمعة، إلى أنه قدم للجنة الفدرالية لشؤون الحماية من المخاطر الصحية (Cofepris) الوثائق الخاصة بلقاح "سبوتنيك لايت" لتدرسها وتتخذ قرارها بشأن الاستخدام الطارئ للقاح، ما سيسمح بالإسراع بحملة التطعيم ضد الفيروس في البلاد.

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وأوضح المختبر أن الوثائق تتضمن بيانات حول المرحلتين الأولى والثانية والنتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي ضرورية لتقييم أمان وفاعلية اللقاح.

يذكر أن روسيا سجلت يوم الخميس لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة، مشيرة إلى أن مستوى فاعليته بلغ 79.4%، وأن اللقاح فعال ضد جميع النسخ المتحورة من فيروس كورونا ولم تسجل أي آثار جانبية خطيرة بعد استخدامه.

المصدر: نوفوستي