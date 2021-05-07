الكرملين: روسيا لم تبتّ بعد في قرارها حيال قمّة بوتين بايدن

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجانب الروسي لم يتخذ قراره بعد بصدد تنظيم قمّة الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي قد أعطى موافقة رسمية على إجراء اللقاء: "لا نزال ندرس الوضع وما يحيط بتنظيم هذه القمة".

وفي 13 أبريل أجرى رئيسا البلدين اتصالا هاتفيا كان الثاني منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وبحث بوتين وبايدن العلاقات بين بلديهما وجملة من القضايا الدولية، وأوضح البيت الأبيض أن بايدن عرض على نظيره الروسي عقد لقاء بينهما في دولة ثالثة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

المصدر: "تاس"