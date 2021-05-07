شركة برازيلية تباشر إنتاج لقاح "سبوتنيك V" دون انتظار ترخيصه في البلاد

أعلنت شركة Uniao Quimica البرازيلية أنها ستبدأ بإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا دون انتظار ترخيصه من وكالة الرقابة الصحية البرازيلية.

وقال مدير الشركة فرناندو ماركيس خلال جلسة في البرلمان اليوم الجمعة: "الأسبوع القادم سنحصل على دفعة من المادة النشطة من موسكو وسنبدأ بتعبئة اللقاح في مصنع غواروليوس"، مؤكدا أن الإنتاج سيبدأ فور الحصول على عناصر اللقاح.

وتوقع مدير الشركة الحصول على المعدات اللازمة في أواخر مايو الجاري، ما سيسمح بزيادة الإنتاج.

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وكانت الشركة البرازيلية قد أنتجت دفعة تجريبية من اللقاح الروسي في يناير لغرض الأبحاث.

وفي أواخر مارس تم إرسال الدفعة التجريبية إلى مركز غاماليا الروسي الذي قام باختبار اللقاح، للتأكد من نوعية الدفعة المنتجة في البرازيل، فيما لا تزال الشركة بانتظار استنتاجات مركز غاماليا للأبحاث.

وكانت السلطات البرازيلية قد وافقت على إنتاج اللقاح الروسي في البرازيل في أواخر أبريل الماضي، فيما رفضت وكالة الرقابة الصحية "أنفيزا" إصدار الترخيص للقاح في البلاد، وطلبت تقديم "معلومات إضافية" عنه.

المصدر: وكالات