التشيك.. إقالة موظف كبير على خلفية تصريحات حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن مارتن نيتوليكي رئيس منطقة باردوبيتسه في جمهورية التشيك إقالته من قبل وزير الداخلية يان هاماسيك من مجلس الإشراف على البريد، دون إبلاغه بالسبب.

وقال نيتوليتسكي في مقابلة مع موقع "Novinky.cz" التشيكي: "لا أعرف أسباب الإقالة".

وأضاف: "صباح الجمعة، اتصل بي رئيس رابطة المناطق مارتن كوبا، وأخبرني أن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية هاماسك اتصل به وأبلغه بإعادة التعيين المخطط له".

وصرح نيتوليتسكي للصحفيين، بأن "هاماسيك أخبره عن الرحلة المقررة إلى موسكو من أجل اللقاح الروسي".

يشار أن مصادر إعلامية ذكرت مؤخرا أن هاماسيك خطط لزيارة روسيا منتصف أبريل الماضي، ووافق على أن "براغ لن تبلغ عن حادث الانفجار في مستودعات فيربيتيكا في التشيك والمتهمة به روسيا، مقابل عقد القمة الروسية الأمريكية المحتملة في براغ، وتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي للتشيك".

من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء عزمه على مقاضاة "مؤلفي هذه الأخبار" مطالبا باعتذار قادة أحزاب المعارضة الذين اتهموه بـ"أعمال مناهضة للدولة".

المصدر: "نوفوستي"