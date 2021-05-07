الولايات المتحدة.. هيئة المحلفين تتهم أربعة شرطة سابقين بالضلوع في مقتل فلويد

اتهمت هيئة المحلفين الاتحادية بمدينة منيابوليس الأمريكية أربعة ضباط شرطة سابقين، بحرمان المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد من حقوقه المدنية، خلال عملية توقيفه التي انتهت بمقتله.

ووصفت لائحة الاتهام الأربعة بالمدعى عليهم واتهمتهم بحرمان فلويد من حقه الدستوري بألا يحرم من حريته دون إجراءات قانونية تشمل حصوله على احتياجاته الطبية.

وتقول لائحة الاتهامات: "كان المدعى عليهم ينظرون إلى جورج فلويد وهو ممدد على الأرض وفي حاجة واضحة للرعاية الطبية، وتعمدوا عدم تقديم المساعدة له".

وفي الحادث الذي وقع يوم 25 مايو 2020 ووثقه مقطع فيديو، جثم الضابط السابق ديريك تشوفين بركبته على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق خلال قيامه مع ثلاثة ضباط آخرين بالقبض عليه لاستخدامه ورقة نقدية مزيفة.

وأثار مقتل فلويد موجة من الاحتجاجات العام الماضي ضد العنصرية ووحشية الشرطة في العديد من مدن الولايات المتحدة وحول العالم.

وأدين تشوفين الشهر الماضي بالقتل، وطلب محاموه إعادة المحاكمة بدعوى وجود أخطاء قانونية في المحاكمة.

المصدر: رويترز