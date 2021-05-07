اليابان تمدد طوارئ كورونا في 4 مقاطعات بينها طوكيو

مددت اليابان حتى نهاية مايو الجاري حالة الطوارئ التي فرضتها نهاية أبريل الماضي في 4 مقاطعات بينها العاصمة طوكيو، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا للصحفيين، "إلى جانب تمديد حالة الطوارئ في طوكيو، و3 مناطق أخرى هي أوساكا وكيوتو وهيوغو، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيتشي وفوكوكا"، حسب وكالة "كيودو" المحلية.

وأضاف أن "عدد الإصابات الجديدة مرتفع في المدن الكبرى، ولا تزال المستشفيات مكتظة في المقاطعات الغربية".

وتابع: "قررت الحكومة لهذا السبب تمديد حالة الطوارئ حتى 31 مايو الجاري، بعد أن كان الموعد المبدئي لانتهائها الثلاثاء المقبل".

وسينتهي التمديد قبل أقل من شهرين من موعد افتتاح أولمبياد طوكيو وسيثير المزيد من الأسئلة حول قدرة العاصمة اليابانية على استضافة الألعاب.

وحتى عصر الجمعة، بلغ إجمالي إصابات كورونا في اليابان 616 ألفا و123 حالة، بينها 10 آلاف و517 وفاة، وأكثر من 542 ألف متعاف.

المصدر: وكالات