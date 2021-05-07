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استطلاع: ميركل تبقى أكثر الساسة شعبية في ألمانيا

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استطلاع: ميركل تبقى أكثر الساسة شعبية في ألمانيا
Reuters Annegret Hilse/Pool
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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تبقى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكثر الساسة شعبية في بلادها، وفقا لنتائج آخر استطلاع أجراه معهد INSA المتخصص في استطلاعات للرأي.

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وأبرزت نتائج الدراسة التي تم إجراؤها في الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو والتي شارك فيها 2075 شخصا، أن السياسي الثاني في ألمانيا من حيث مستوى ثقة المواطنين هو ماركوس زودر من ولاية بافاريا، فيما تأتي المرشحة لرئاسة الحكومة الألمانية عن حزب "الخضر" أنالينا بيربوك في المرتبة السادسة، أما وزير الصحة ينس شبان فيأتي في المرتبة الرابعة عشرة.

وكانت ميركل قد أعلنت سابقا أنها لا تخطط للترشح لولاية جديدة في الانتخابات التي ستشهدها ألمانيا في الخريف المقبل.

المصدر: "لإنترفاكس"

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