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حريق يعري كسوة برج سكني في لندن أثار استخدامها قلقا

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حريق يعري كسوة برج سكني في لندن أثار استخدامها قلقا
AP
حريق ببرج سكني في لندن يثير قلقا بسبب مواد مستخدمة فيه
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اندلع حريق الجمعة في برج سكني في لندن تغطيه كسوة معدنية مشابهة لتلك التي كانت مستخدمة في برج سكني آخر في المدينة شهد مقتل 72 شخصا في حريق عام 2017.

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وأفادت فرقة إطفاء لندن، بأن نحو 125 من عمال الإطفاء تعاملوا مع حريق انتشر في ثلاثة طوابق من المبنى المكون من 19 طابقا في منطقة الأرصفة البحرية السابقة "دوكلاندس" بالمدينة، مضيفة أن "رجال الإطفاء الذين كانوا يحملون أجهزة تنفس نفذوا العديد من عمليات الإنقاذ".

وأوضحت أن طواقم الإسعاف قدمت العلاج إلى 38 شخصا بالغا و4 أطفال من الصدمة واستشاق الدخان في مكان الحادث، فيما تم نقل رجلين إلى المستشفى لاصابتهما باختناق.

وقالت شركة "باليمور" للتطوير العقاري، المالكة للمبنى، إنه "تمت السيطرة على الحريق بسرعة".

وكانت "باليمور" أوضحت أن نسبة 22 بالمائة من واجهة المبنى مغطاة بكسوة من الألومنيوم مشابهة لتلك التي كانت مستخدمة في برج "غرينفل تاور"، الذي دمر تماما في يونيو 2017 في واحد من أكثر الحرائق المحلية عنفا من حيث عدد الضحايا، في المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وخلص المحققون إلى أن قطاعات الكسوة القابلة للاشتعال أسهمت في خروج حريق عن السيطرة في برج غرينفل.

المصدر: أ ب

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