سلوفينيا تعلن استعدادها لاستضافة قمة بوتين وبايدن

قالت خارجية سلوفينيا، إنها مستعدة لاستقبال اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، إذا اتفقت موسكو وواشنطن على ذلك.

وأضاف مصدر في دائرة الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية السلوفينية، في حديث لوكالة "نوفوستي": "سلوفينيا مستعدة لاستضافة مثل هذا الاجتماع إذا وافق الزعيمان على ذلك. لقد استقبلت سلوفينيا بالفعل اجتماعات مماثلة في الماضي".

في وقت سابق، تحدثت وسائل الإعلام وبعض الخبراء عن آيسلندا وجمهورية التشيك والنمسا وسلوفينيا، كمواقع محتملة للقمة الروسية – الأمريكية.

قبل ذلك، قال البيت الأبيض إن بايدن اقترح على بوتين عقد اجتماع قمة هذا الصيف في إحدى الدول الأوروبية، لبحث القضايا المتراكمة في العلاقات الثنائية.

من جانبه، ذكر الكرملين أنه تجري مناقشة موعد محتمل للاجتماع.

المصدر: نوفوستي