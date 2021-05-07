إسرائيل: إطلاق بالون متفجر من غزة في اتجاه البلدات الجنوبية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن بالونا متفجرا أطلق من قطاع غزة سقط بالقرب من دفيئات بالأراضي الإسرائيلية المحاذية للحدود الفلسطينية، ما أدى لاشتعال النيران وإلحاق اضرار بالدفيئات.

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واندلع حريق آخر في المنطقة، ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان سببه نفس البالون المتفجر.

وكانت ستة حرائق قد اندلعت في جنوب إسرائيل أمس الخميس، ناجمة عن بالونات تحتوي على متفجرات أطلقت من قطاع غزة.

من جهته قال المتحدث باسم الصندوق القومي اليهودي إن "اثنين من الحرائق اندلعت في غابة بئيري وأربعة أخرى في غابة كيسوفيم"وهما محميتان طبيعيتان تقعان على الحدود بين إسرائيل وغزة.

وحذر قطاع غزة من أن "هذه ليست سوى البداية" حيث تصاعدت التوترات مرة أخرى منذ عدة أسابيع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

المصدر: i24news