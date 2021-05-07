وسائل إعلام: واشنطن  تنتقد قرار الرئيس الأوكراني إقالة مدير شركة "نافتوغاز"

انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونائبته فيكتوريا نولاند قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إقالة مدير الشركة الحكومية للنفط والغاز، وفق ما أوردت وسائل إعلام.

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ونقل موقع Strana.ua الإلكتروني الأوكراني عن مصدر دبلومسي قوله إن الولايات المتحدة لا تبالي بشخصية المدير المقال وهو أندريه كوبوليف (الذي تم إعفاؤه من منصبه بسبب سوء نتائج عمل الشركة خلال العام الماضي)، لكنها حريصة على تطبيق المبدأ القائل إن جميع القرارات التي تخص الشركات الحكومية في أوكرانيا يجب أن تمر بمجلس الإشراف الذي يخضع عمله للمراقبة الغربية، وهو مبدأ لم يتقيد به زيلينسكي في حالة إقالة كوبوليف.

وأكد المصدر أنه أثناء محادثات بلينكن ونولاند في كييف، أخفق وفد واشنطن والسلطات الأوكرانية في إيجاد حل يناسب كلا الجانبين فيما يتعلق بموضوع إقالة كوبوليف.

وذكر المصدر نفسه أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى زيلينسكي في الوقت الحالي على أنه "ليس صديقا ولا حليفا" لها وأنه "إذا لم يتجاوب زيلينسكي مع مطالب الغرب بخصوص شركة نافتوغاز وإصلاح المحاكم، فلن يكون هناك قرض من صندوق النقد الدولي".

وتابع: "هل سيبذل الأمريكيون في هذه الحالة جهودا لعزل زيلينسكي عن منصبه قبل انتهاء ولايته؟ ليس ذلك أمرا محتما، في ضوء التوتر مع روسيا، التي يمارس زينيلسكي تجاهها نهجا يتفق بشكل عام مع أجندة واشنطن. لكن من المشكوك فيه أن تدعمه (واشنطن) خلال الانتخابات المقبلة، بل ستقوم بإضعاف سلطته شيئا فشيئا".

المصدر: Strana.ua