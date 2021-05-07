روما تستضيف مراسم توقيع اتفاقية لطوارق مالي

وصفت وزارة الخارجية الإيطالية يوم الجمعة اليوم بأنه "يوم تاريخي لمالي"، وذلك بفضل التوقيع في روما بحضور الوزير لويجي دي مايو، على الاتفاقية بين مجتمعات الطوارق في شمال البلاد.

وقالت الخارجية في بيان لها، إنه تم التوقيع على هذا الاتفاق "دعما لاتفاقيات الجزائر من أجل السلام في مالي ونتائج سلسلة الاجتماعات التي دعت إليها منظمة آرا باتشيس غير الربحية، والتي سمحت بزيادة كبيرة في الثقة المتبادلة بين الطرفين".

وذكرت أن الاتفاق "يشكل خطوة مهمة في إطار الجهود المشتركة لإعادة إطلاق الاتفاقات وإحراز تقدم في عملية تحقيق الاستقرار والتوفيق ومكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية في شمال مالي، في إطار جهود تحقيق الاستقرار التي تبذلها حكومة باماكو الانتقالية".

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وأشارت المذكرة إلى أنه "علاوة على ذلك، تم يوم أمس بقصر فارنيزينا، مقر الوزارة، التوقيع على الإعلان المشترك بين دي مايو ووزير شؤون الماليين في الخارج والتكامل الأفريقي، الحمدو آغ إلين، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون في قضايا الهجرة والأمن".

وينص الإعلان أيضا على "الالتزام بمساعدة السلطات المالية على تحسين إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية من خلال الترويج لحملات إعلامية مستهدفة، تقديم خدمات المساعدة والحماية للمهاجرين المحتاجين في مالي، وتطوير فرص إعادة الإدماج الاقتصادي للمواطنين الماليين، في المناطق المعنية بالهجرة".

المصدر: وكالة "آكي"