لوكاشينكو يعلق على دعوى ضده في النيابة الألمانية

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، معلقا على دعوى قدمت ضده إلى النيابة الألمانية، إنه لا يمكن لورثة الفاشية أن يحاكموه، ووصف ذلك بالخطوة السياسية الآنية.

وأضاف: "كان يجب التصرف في بريطانيا أو أمريكا وفرنسا، هذه الدول كانت في التحالف. لكن ليس لدى ورثة الفاشية. يرغبون بمحاكمتي. من أنتم لتحاكموني؟ هل هذا لأني أدافع عنكم وعن بلادي".

ووصف لوكاشينكو، الدعوى المقدمة ضده إلى النيابة العامة الألمانية واتهامه فيها بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية، بالخطوة الغبية.

وقال: "أنا لا ألومهم لأنهم ورثة الأجيال التي أطلقت العنان لتلك الحرب التي تسببت بمقتل كل ثالث مواطن في جمهوريتنا". وأضاف: "النازية أطلقت العنان هنا للإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي السوفيتي".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة Tagesspiegel، أن أربعة محامين من برلين قدموا إلى النيابة العامة الألمانية دعوى باسم عشرة بيلاروسيين، اتهموا فيها لوكاشينكو ومسؤولي الأمن البيلاروسي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

المصدر: نوفوستي