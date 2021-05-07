الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل بعد عملية شرطية دموية في البرازيل

طالبت الأمم المتحدة النيابة البرازيلية بإطلاق تحقيق مستقل في ملابسات سقوط 25 قتيلا خلال عملية خاصة نفذتها الشرطة أمس في إحدى ضواحي مدينة ريو دي جانيرو.

وأكد المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، روبرت كولفيل، خلال موجز صحفي اليوم الخميس، أن العملية التي نفذتها الشرطة البرازيلية باستخدام مروحيات ضد إحدى عصابات تهريب المخدرات في منطقة جاكرزينيو شمال ريو دي جانيرو تعد الأكثر دموية خلال العقد الأخير.

ولفت المتحدث إلى "تاريخ طويل لاستخدام القوة بشكل غير ضروري وغير مناسب" من قبل الشرطة البرازيلية، مضيفا: "نحث النيابة على إجراء تحقيق مستقل وشامل في هذه القضية وفقا للمعايير الدولية".

وأسفرت العملية التي نفذت أمس ضد عصابة تهريب المخدرات المعروفة بـ"الفريق الأحمر" (Comando Vermelho) عن اندلاع اشتباكات في المنطقة المأهولة استمرت لعدة ساعات وخلفت 25 قتيلا معظمهم مشتبه فيهم.

وقتل خلال العملية ضابط واحد على الأقل في الشرطة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين.

ونظمت في ريو دي جانيرو حملات احتجاجية ضد استخدام العنف من قبل الشرطة خلال العملية.

المصدر: رويترز