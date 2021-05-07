أردوغان: تركيا تسعى إلى استئناف تحالف تاريخي مع الشعب المصري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تسعى لاستعادة ومواصلة تحالف تاريخي مع الشعب المصري.

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كلام أردوغان يأتي غداة اختتام يومين من المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "المباحثات بين البلدين كانت صريحة وتناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية".

بدوره، أكد فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي أن "التعاون الثنائي بين مصر وتركيا يصب في مصلحة البلدين".

المصدر: الأناضول