لوكاشينكو يحدد شرط إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بيلاروس

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم إن بلاده مستعدة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن بالتوازي فقط مع انتخابات رئاسية جديدة في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك بيلاروس" عنه: "أنا أؤيد ذلك. وأتحدث عن ذلك علنا. أنا مع الانتخابات التي يطالبون بها (في الغرب). سأتخطى حقيقة كوننا دولة مستقلة وذات سيادة. أنا مستعد للانتخابات المبكرة، ولكن بالتوازي مع الأمريكيين. ليقم الأمريكيون بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وسنحدد انتخابات رئاسية في بيلاروس في نفس اليوم".

وتذكر لوكاشينكو، كيف جرت الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية: "الناس صوتوا بالبريد، وألقيت استمارات الاقتراع المؤيدة لدونالد ترامب في صناديق الاقتراع". وأشار لوكاشينكو، إلى أن العالم بأسره كان شاهدا على ذلك.

المصدر: نوفوستي