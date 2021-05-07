السلطات التركية تعلن اعتقال 8 أشخاص بشبهة الارتباط بـ"داعش"

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن أوقفت 8 أشخاص في عمليات متزامنة في 10 أقضية في اسطنبول ضد تنظيم "داعش".

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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن اسطنبول، أطلقت عملية أمنية ضد مشتبهين بالانتماء لتنظيم "داعش" ومرتبطين بمناطق اشتباكات.

ولفتت الوكالة إلى أن العملية استهدفت 15 عنوانا في 10 أقضية بالولاية وأسفرت عن توقيف 8 أشخاص، مشيرة إلى أن التحقيقات مع الموقوفين متواصلة.

المصدر: الأناضول