 
مباشر

السلطات التركية تعلن اعتقال 8 أشخاص بشبهة الارتباط بـ"داعش"

أخبار العالم

السلطات التركية تعلن اعتقال 8 أشخاص بشبهة الارتباط بـ
Reuters
عنصر من قوات الأمن التركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcdb

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن أوقفت 8 أشخاص في عمليات متزامنة في 10 أقضية في اسطنبول ضد تنظيم "داعش".

إقرأ المزيد
تركيا تعلن انطلاق عملية جديدة ضد
تركيا تعلن انطلاق عملية جديدة ضد "العمال الكردستاني" شرق البلاد

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن اسطنبول، أطلقت عملية أمنية ضد مشتبهين بالانتماء لتنظيم "داعش" ومرتبطين بمناطق اشتباكات.

ولفتت الوكالة إلى أن العملية استهدفت 15 عنوانا في 10 أقضية بالولاية وأسفرت عن توقيف 8 أشخاص، مشيرة إلى أن التحقيقات مع الموقوفين متواصلة.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا