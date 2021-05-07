ألمانيا تعلن كسر الموجة الثالثة من كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن بلاده كسرت الموجة الثالثة من فيروس كورونا على ما يبدو، حيث تساعد إجراءات التباعد الاجتماعي وحملة التطعيم المتسارعة على خفض معدل الإصابة.

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وقال سبان في مؤتمر صحفي أسبوعي، إنه "يبدو أن الموجة الثالثة قد تم كسرها".

ولفت سبان إلى أن حوالي 26.2 مليون شخص، أو حوالي 31.5% من سكان ألمانيا، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. ما يقرب من 9% تلقوا جرعتين.

وحذر من إعادة فتح بعض مجالات الحياة العامة بسرعة كبيرة، منبها إلى أن "هذا ينطوي على مخاطر".

بدوره، أكد رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، لوثار ويلر، أن معدل الإصابة بعدوى COVID-19 ينخفض ​​في جميع الفئات العمرية.

وكانت وكالة مكافحة الأمراض الألمانية أبلغت عن 18485 حالة إصابة مؤكدة جديدة يوم أمس الخميس، و284 حالة وفاة. ومنذ بداية تفشي المرض، سجلت ألمانيا ما يقرب من 3.5 مليون حالة إصابة مؤكدة و84410 حالة وفاة.

المصدر: أ ب+ رويترز