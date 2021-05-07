تعرض أحد مساجد لندن للرشق بالبيض والحجارة

تعرض أحد المساجد في العاصمة البريطانية لندن للرشق بالبيض والحجارة في هجوم يشتبه في أنه معاد للإسلام.

وفتحت شرطة العاصمة البريطانية تحقيقا بالحادث الذي وقع خارج مركز "إلفورد الإسلامي".

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا عن أضرار إجرامية عنصرية في حوالي الساعة 11 من مساء يوم الثلاثاء في المسجد الذي يقع على طريق ألبرت رود، إلفورد.

I am in contact with the police and Albert Road Mosque about the disgusting racist attack that took place last night.

There is no place for hatred, racism or Islamophobia in our borough. pic.twitter.com/pSpCnfBNeB — Jas Athwal (@Jas_Athwal) May 5, 2021

وقال العاملون في المسجد إن البيض والحجارة ألقيت من سيارة فضية اللون كان يقودها رجل أبيض حليق الرأس وإن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين كانوا في السيارة.

هذا وأعرب مدير المركز أحمد نحواز، عن صدمته مما حدث، مشيرا إلى "أننا فوجئنا بهذا الأمر لأننا عشنا عشرين ليلة هادئة للغاية، ثم حدث هذا".

وأضاف: "ما حدث أمر مخز.. لكن نحن معتادون على ذلك. نحن مجتمع قوي، وهذا الفعل لن يخيفنا".

وقال اتحاد المنظمات الإسلامية في ريدبريدج (FORMO) إن البيض ومواد أخرى ألقيت على المصلين وإن خمسة أشخاص أصيبوا، لكن لم يصب أحد بجروح خطيرة.

المصدر: "سكاي نيوز"