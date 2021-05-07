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تعرض أحد مساجد لندن للرشق بالبيض والحجارة

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تعرض أحد مساجد لندن للرشق بالبيض والحجارة
Reuters
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تعرض أحد المساجد في العاصمة البريطانية لندن للرشق بالبيض والحجارة في هجوم يشتبه في أنه معاد للإسلام.

وفتحت شرطة العاصمة البريطانية تحقيقا بالحادث الذي وقع خارج مركز "إلفورد الإسلامي".

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا عن أضرار إجرامية عنصرية في حوالي الساعة 11 من مساء يوم الثلاثاء في المسجد الذي يقع على طريق ألبرت رود، إلفورد.

وقال العاملون في المسجد إن البيض والحجارة ألقيت من سيارة فضية اللون كان يقودها رجل أبيض حليق الرأس وإن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين كانوا في السيارة.

هذا وأعرب مدير المركز أحمد نحواز، عن صدمته مما حدث، مشيرا إلى "أننا فوجئنا بهذا الأمر لأننا عشنا عشرين ليلة هادئة للغاية، ثم حدث هذا".

وأضاف: "ما حدث أمر مخز.. لكن نحن معتادون على ذلك. نحن مجتمع قوي، وهذا الفعل لن يخيفنا".

وقال اتحاد المنظمات الإسلامية في ريدبريدج (FORMO) إن البيض ومواد أخرى ألقيت على المصلين وإن خمسة أشخاص أصيبوا، لكن لم يصب أحد بجروح خطيرة.

المصدر: "سكاي نيوز"

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