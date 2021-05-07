بلينكن يرد على سؤال حول فصل روسيا عن "سويفت"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ردا على سؤال حول فصل روسيا عن منظومة الدفع المصرفي "سويفت"، إن بلاده ستنظر في جميع الخيارات الممكنة "لكبح تصرفات روسيا تجاه أوكرانيا".

وأضاف بلينكن، في حديث إذاعي: "لا أريد الخوض في أسئلة مفترضة حول ما يمكننا القيام به في المستقبل. اسمحوا لي أن أقول فقط إنه عندما يتعلق الأمر بمحاولة احتواء العدوان والرد عليه، فسننظر في جميع الخيارات العقلانية".

وكرر الوزير، ما قاله المسؤولون الأمريكيون سابقا: "أود القول، لأن ذلك مهم: كنا نفضل علاقة أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها مع روسيا، وقد أوضح الرئيس بايدن ذلك للرئيس بوتين".

ووفقا له، لقد حذرت بلاده مرارا، من أنه إذا استمرت روسيا في "اتخاذ إجراءات متهورة أو عدوانية ضد أوكرانيا أو أي مكان آخر، مما يؤثر على مصالح الولايات المتحدة وشركائها ، فسنرد ليس من أجل التصعيد ، وليس من أجل البحث عن نزاع. بل لأن مثل هذه التصرفات لا يجوز أن تمر بدون رد عليها".

المصدر: إنترفاكس