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الصين تستبعد أن يسبب حطام صاروخها التائه ضررا لدى سقوطه

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الصين تستبعد أن يسبب حطام صاروخها التائه ضررا لدى سقوطه
Reuters
صاروخ Long March 5B الصيني التائه، صورة من الأرشيف
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أعلنت بكين اليوم الجمعة، أنها تستبعد أن يسبب حطام صاروخها التائه Long March 5B ضررا لدى سقوطه، مشيرة إلى أن مكان سقوطه غير معلوم حتى الآن.

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وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن معظم حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن نطاق السيطرة ومتوقع سقوطه في مكان غير معلوم على الأرض ستحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

وكانت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية قد ذكرت يوم الأربعاء، أن حطام الصاروخ Long March 5B، الذي أرسل جزء من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

المصدر: رويترز 

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