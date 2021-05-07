وقف استخدام 70 مليون جرعة من لقاح  J&J بالولايات المتحدة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مصادرها، أنه قد يتم وقف استخدام حوالي 70 مليون جرعة من لقاح J&J المضاد لكوفيد في الولايات المتحدة، بسبب احتمال تلوثها.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بحدوث خطأ في أحد مصانع شركة "جونسون آند جونسون" في بالتيمور حيث تم الخلط بين مكونات لقاحين مختلفين مضادين لفيروس كورونا، ونتيجة لذلك تم إفساد 15 مليون جرعة من لقاح J&J.

ووفقا لهذه المصادر، تشعر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالقلق من احتمال وجود تلوث في دفعات أخرى من اللقاحات التي تم إنتاجها في نفس الوقت مع الجرعات الملوثة.

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وأشارت المصادر، إلى أن هذه الإدارة الرقابية الأمريكية، تنظر حاليا في موضوع وقف استخدام حوالي 70 مليون جرعة من لقاحات J&J المضاد لكوفيد التي تم إنتاجها في المصنع.

وبحسب الصحيفة، فإن العدد الإجمالي للجرعات "المشبوهة" من لقاحات J&J التي وصلت إلى دول الاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب إفريقيا، يتراوح من ستة إلى تسعة ملايين.

المصدر: نوفوستي