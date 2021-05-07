"رووداو".. رئيسة وزراء اسكتلندا تلتقي 4 لاجئين أكراد وتوجه رسالة إلى والدة أحدهم في القامشلي بسوريا

التقت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون 4 لاجئين أكراد بعد تصويتهم في الانتخابات البرلمانية، ووجهت رسالة إلى والدة أحدهم التي تعيش في القامشلي وتعاني من مضاعفات فيروس كورونا.

وفي رسالة عن طريق الفيديو قالت ستورجيون: "سلامي لك سيدة شيخة أنا رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون أنا هنا في غلاسكو مع ابنك وأعلم أنك مصابة بكورونا وأتمنى أن تتماثلي للشفاء بأسرع وقت".

يشار إلى أن الحزب الوطني الاسكتلندي بقيادة رئيسة الوزراء يستعد لجولة جديدة من استفتاء اسكتلندا، حيث تؤكد ستورجيون إنه حان الوقت ليصبحوا دولة أوروبية مستقلة لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يرفض ذلك ومن المقرر إجراء الاستفتاء بعد هذه الانتخابات.

وكان "الحزب الوطني" في البلاد قدم مشروع قانون إلى البرلمان يدعو إلى ضمان حق اللاجئين في المشاركة بالانتخابات.

المصدر: "رووداو"