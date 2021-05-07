الولايات المتحدة.. إطلاق سراح 5 رهائن بعد احتجازهم خلال عملية سطو مسلح

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إطلاق سراح 5 رهائن، بعد أن قام مسلح باحتجازهم لأكثر من 8 ساعات في أحد المصارف في ولاية مينيسوتا.

وذكرت شبكة cbs أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تفاوضوا لأكثر من ثماني ساعات مع المشتبه به الذي احتجز خمسة من موظفي البنك كرهائن في مدينة سانت كلاود.

It appears a hostage was released from the bank, followed by someone throwing a wad of cash out the door. @WCCOpic.twitter.com/BJR2TNh3WD — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 6, 2021

وقالت الشرطة إنها أرسلت عددا من عناصرها إلى مصرف Wells Fargo حوالي الساعة 2 ظهرا، بعد ورود تقارير عن عملية سطو محتملة، مشيرة إلى احتجاز 5 رهائن في المجمل جميعهم من موظفي البنك.

وأوضحت أنه تم إطلاق سراح أربعة على مدار أربع ساعات، وقد أطلق سراح الرهينة الخامس والأخير حوالي الساعة 10:30 مساء، ثم اقتحم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي البنك واعتقلوا المشتبه به.

WATCH: After a more than 8 hour standoff, this was the moment the 5th hostage escaped from the bank and the suspect was taken into custody. @WCCOpic.twitter.com/LL8ehna4ve — Nick Streiff (@nickstreiff) May 7, 2021

A huge crowd has gathered outside the Wells Fargo bank in St. Cloud, as police continue to negotiate during the hostage situation. @kare11pic.twitter.com/Hzy2zca8gJ — Danny Spewak (@DannySpewak) May 6, 2021

المصدر: cbs