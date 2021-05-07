الخارجية الأمريكية: لن نلغي تجميد أصول إيران كبادرة حسن نية أحادية الجانب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلاده لا تعتزم تحرير الأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات كبادرة حسن نية أحادية الجانب.

وأكد برايس في "تويتر" أن "التقارير التي تفيد بأننا نعتبر إلغاء تجميد الأصول الإيرانية بمثابة لفتة أحادية الجانب تجاه طهران غير صحيحة.. كما قلنا سابقا يجب أن تكون أي خطوة أمريكية ذات مغزى جزءا من عملية تشمل كلا الجانبين".

وتأتي تصريحات برايس بعد تقرير لتلفزيون "سي إن إن" جاء فيه أن الولايات المتحدة تدرس إلغاء تجميد مليار دولار يمكن للسلطات الإيرانية استخدامها لأغراض إنسانية.

وعلى مدى عدة أسابيع، استضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات منتظمة للجنة الاتفاق النووي مع إيران، وبينها اجتماعات غير رسمية.

وتم حتى الآن تشكيل ثلاث مجموعات خبراء عاملة، اثنتان منها معنيتان برفع العقوبات الأمريكية عن إيران والقضية النووية وتبحثان عن خطوات ملموسة يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل، أما مهمة فريق المجموعة الثالثة فهي الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.

المصدر: "تويتر" + "ريا نوفستي"