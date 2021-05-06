إيطاليا تؤكد إصابة قبطان بنيران خفر السواحل الليبي

أعلنت السلطات الإيطالية أن قبطانا أصيب بنيران أفراد خفر السواحل الليبيين الذين أطلقوا النار على 3 قوارب صيد إيطالية قبالة ساحل مصراتة.

وأكد مسؤول محلي صحة تقارير بثتها وسائل إعلام إيطالية أفادت بأن قبطان أحد القوارب أصيب بجروح طفيفة ونقل لسفينة تابعة للبحرية الإيطالية.

ووصف سلفاتوري كوينشي رئيس بلدية مازارا ديل فالو ما جرى بأنه "أحدث هجوم من الحكومة الليبية في طرابلس" حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وكانت القوارب التي تعمل انطلاقا من ميناء مازارا ديل فالو في صقلية تقوم بأنشطة صيد على بعد ما بين 30 و40 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي لمدينة مصراتة عندما أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي طلقات تحذيرية.

وازدادت وتيرة الأحداث المتعلقة بأنشطة الصيد الإيطالية قبالة ساحل شمال إفريقيا والتي تسبب التوتر بين إيطاليا وليبيا.

وسبق أن احتجزت دوريات ليبية في سبتمبر الماضي مجموعة من البحارة الإيطاليين كانوا يصطادون في البحر المتوسط، واتهمتهم السلطات المحلية بالعمل داخل المياه الإقليمية الليبية، وجرى الإفراج عنهم بعد نحو ثلاثة أشهر.

وتعد مناطق الصيد في جنوب البحر المتوسط محل نزاع منذ عام 2005 عندما قام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بتوسيع المياه الإقليمية الليبية من جانب واحد من 12 ميلا بحريا من الشاطئ إلى 74 ميلا.

المصدر: رويترز