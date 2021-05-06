 
مباشر

الولايات المتحدة: التوصل لاتفاق نووي ممكن خلال أسابيع إذا اتخذت إيران قرارا سياسيا

أخبار العالم

الولايات المتحدة: التوصل لاتفاق نووي ممكن خلال أسابيع إذا اتخذت إيران قرارا سياسيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc87

قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية يوم الخميس إنه من الممكن التوصل إلى تفاهم في غضون أسابيع بشأن كيفية استئناف واشنطن وطهران امتثالهما للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "لكن هذا الأمر يعتمد على اتخاذ إيران قرارا سياسيا بذلك".

إقرأ المزيد
مصدر سعودي يكشف توقعات المملكة من محادثاتها مع إيران
مصدر سعودي يكشف توقعات المملكة من محادثاتها مع إيران

وقال للصحفيين في إفادة عبر الهاتف: "هل من الممكن أن نرى عودة مشتركة للامتثال للاتفاق النووي خلال الأسابيع القادمة أو تفاهما بشأن الامتثال المتبادل؟ الإجابة: نعم! هذا ممكن".

وتابع قائلا: "هل هذا أمر مرجح؟ الإجابة: الوقت فحسب سيخبرنا بذلك لأن الأمر كما قلت يتعلق في نهاية المطاف بقرار سياسي لا بد من اتخاذه في إيران".

وصرح بأن واشنطن تعتقد أن من مصلحة الأمن القومي الأمريكي استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني إذا فعلت إيران ذلك.

المصدر:وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا