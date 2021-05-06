تفاصيل جديدة في حادث انفجارات فربيتيتسي

قالت الإذاعة التشيكية، إن Imex Group، منحت عمالها المؤقتين بشكل غير متوقع يوم عطلة، في اليوم الذي سبق الانفجار بمستودع الذخيرة الذي تستأجره في قرية فربيتيسي التشيكية.

وأضافت المحطة، على موقعها اليوم: "حصل العمال الذين تم تعيينهم بشكل مؤقت في مجموعة Imex، التي كانت تخزن الذخيرة في مستودعات في فربيتيسي، بشكل غير متوقع على يوم عطلة في اليوم السابق للانفجار".

ونوهت الإذاعة، بأن مالك الشركة بيتير بيرناتيك الابن، قرر على العكس زيارة المستودعات في ذلك اليوم.

وبحسب الإذاعة، كان من المفترض أن يقوم العمال بتجهيز الأسلحة والذخيرة ليتم نقلها، لكنهم حصلوا بدلا من ذلك على يوم عطلة في 15 أكتوبر 2014.

وكان من المقرر أن يزور بيرناتيك الابن، المستودع رقم 16، حيث تم تخزين الأسلحة، في ذلك اليوم. وذكر العمال، أن ذلك كان حالة استثنائية، لأنه كان في العادة يزور المنطقة مع أشخاص آخرين للتفتيش ومراقبة الوضع.

المصدر: نوفوستي