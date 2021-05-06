غينسبورغ: اختيار "موديرنا" كأفضل لقاح قرار سياسي- اقتصادي

قال العالم الروسي ألكسندر غينسبورغ، إنه توجد دوافع سياسية واقتصادية خلف قرار مؤتمر اللقاحات العالمي، باختيار لقاح شركة "موديرنا"، كأفضل لقاح ضد كوفيد-19 في العالم.

وأضاف غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" للأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية: "تبلغ قيمة هذا الموضوع، حوالي 100 مليار دولار. الاعتراف بأفضلية اللقاح سبوتنيك V، يعني التخلي عن هذه أموال لروسيا الاتحادية".

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن المؤتمر العالمي للقاحات واشنطن 2021 الذي جرى عن بعد يوم الأربعاء، اعترف بلقاح الشركة الأمريكية Moderna، كأفضل لقاح في العالم ضد كوفيد-19، وزعم بأنه تجاوز اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وتابع غينسبورغ: "لقد منحوا الأفضلية والفوز لهذا اللقاح، رغم الحقائق الواضحة: عدد الوفيات بعد التطعيم باللقاحات المحتوية على الحمض النووي الريبي (ووفقا لهذه التكنولوجيا تم تصنيع لقاح موديرنا)، أعلى بكثير من عدد الوفيات بسبب لقاح أسترازينيكا، لكل 100 ألف حالة".

المصدر: RT