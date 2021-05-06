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الحكم على قائد "جيش الرب" الأوغندي السابق بالسجن 25 عاما

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الحكم على قائد
Reuters
أونجوين، القائد الأوغندي في "جيش الرب" للمقاومة أثناء مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 2015
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حكم قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس على جندي أوغندي سابق أصبح قائدا لـ"جيش الرب" للمقاومة في أوغندا، بالسجن 25 عاما.

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دومينيك أونغوين، الذي تم احتجازه في المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، أدين في فبراير بـ 61 جريمة من أصل 70 جريمة مزعومة. وكان الضحايا في كثير من الأحيان من النساء والأطفال.

وقال القاضي بيرترام شميت الذي ترأس الجلسة إن لجنة القضاة نظرت في الحكم على أونغوين بالسجن مدى الحياة، وهو أقسى عقوبة للمحكمة، لكنها قررت عدم الحكم بسبب المعاناة الشخصية للمدعى عليه.

وتم اختطاف أونغوين عندما كان صبيا في التاسعة من عمره وأجبر على العيش في أعمال عنف، بعدما قتلت المجموعة والديه. في الوقت نفسه، وجد القضاة أنه ارتكب عن علم مجموعة واسعة من الجرائم الشنيعة كشخص بالغ.

ولفت القاضي شميت إلى أن "الجاني تسبب عن عمد في معاناة هائلة لضحاياه، ومع ذلك، كان أيضا هو أيضا ضحية لمعاناة شديدة على أيدي المجموعة التي أصبح فيما بعد عضوا وزعيما بارزا فيها".

وكان المدعون قد طالبوا القاضي بسجنه 20 عاما على الأقل، بينما قال دفاعه إنه يجب ألا يحصل على أكثر من 10 سنوات لأنه أصيب بصدمة كجندي طفل.

وتقول جماعات حقوقية إن "جيش الرب" المتمرد اختطف عشرات الآلاف من الأطفال لاستخدامهم كجنود وعبيد، كما قتل وشوه آلاف المدنيين في المناطق النائية بشمال أوغندا وشمال شرقي الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى خلال العقود الثلاثة الماضية.

المصدر: رويترز 

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