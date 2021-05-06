تقرير: 155 مليون شخص عانوا من جوع شديد العام الماضي

واجه ما لا يقل عن 155 مليون شخص على مستوى العالم الجوع الحاد في عام 2020، بينهم 133 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، وفقا لتقرير لـ 16 منظمة أممية.

وقال التقرير الذي يركز على 55 دولة تمثل 97٪ من المساعدات الإنسانية، إن حجم وشدة أزمات الغذاء العام الماضي تفاقمت نتيجة للصراعات الدائرة، والتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، والظواهر المناخية الحادية التي فاقمت "نقاط الضعف الموجودة مسبقا".

وأضاف التقرير أن 155 مليون شخص واجهوا مستويات "أزمة أو طوارئ أو كارثة مجاعة"، بزيادة قدرها حوالي 20 مليون شخص عن عام 2019، مبينا أن ثلثي الأشخاص في مستويات الأزمة هذه كانوا في 10 دول هي: الكونغو واليمن وأفغانستان وسوريا والسودان وشمال نيجيريا وإثيوبيا وجنوب السودان وزيمبابوي وهايتي.

وأوضح أن 133 ألف شخص يواجهون الجوع والموت والعوز في بوركينا فاسو وجنوب السودان واليمن، كما واجه 40.5 مليون شخص في 17 دولة انعداما حادا للأمن الغذائي العام الماضي بسبب "التداعيات الاقتصادية" بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقدمة التقرير العالمي حول أزمات الغذاء المكون من 307 صفحات: "عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة وسبل العيش آخذ في الازدياد".

وأضاف "لا مكان للمجاعة والجوع في القرن الحادي والعشرين. نحن بحاجة إلى مواجهة الجوع والصراعات معًا لحل أي منهما".

المصدر: AP