خبير روسي: معايير منح لقاح "موديرنا" الأفضلية غير مفهومة

قال الطبيب الروسي سيرغي فوزنيسينسكي، إن المعايير التي تم وفقا لها الاعتراف بلقاح الشركة الأمريكية Moderna، كأفضل لقاح في العالم ضد كوفيد-19، غير مفهومة.

ويرى فوزنيسينسكي، أنه توجد دوافع سياسية أو اقتصادية وراء قرار المؤتمر العالمي للقاحات واشنطن 2021 الذي جرى عن بعد يوم الأربعاء، واعترف بلقاح الشركة الأمريكية Moderna، كأفضل لقاح في العالم ضد كوفيد-19. وزعم المؤتمر بأن لقاح "موديرنا"، تجاوز اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وبالفعل، لم يتم خلال هذا المؤتمر، تحديد المعايير التي تم من خلالها اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية، وكذلك الفائز بين اللقاحات.

وأضاف فوزنيسينسكي: "لو تم بالفعل وضع معايير وخصائص مقارنة واضحة للقاحات، تمكن من خلالها لقاح موديرنا من إظهار نتائج أفضل مقارنة بالآخرين، لكان من الممكن الحديث عن تنفيذ تحليل ما خلال اختيار الأفضل".

وشدد الخبير، على أن لقاح موديرنا لا يتفوق على اللقاحات الأخرى، "لا من حيث الكفاءة ولا من حيث السلامة – فقط قرروا أنه الأفضل وأعلنوا ذلك".

المصدر: نوفوستي