غينسبورغ يتحدث عن عدد الوفيات بعد التطعيم بلقاح "موديرنا"

قال العالم الروسي ألكسندر غينسبورغ، إن الوفيات الناجمة عن التطعيم بلقاحات تحتوي الحمض النووي الريبي، ومن بينها لقاح "موديرنا"، أكثر بكثير من الوفيات بعد لقاح "أسترازينيكا".

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن المؤتمر العالمي للقاحات واشنطن 2021 الذي جرى عن بعد يوم الأربعاء، اعترف بلقاح الشركة الأمريكية Moderna، كأفضل لقاح في العالم ضد كوفيد-19، وزعم بأنه تجاوز اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وأضاف غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" للأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية: "لقد منحوا الأفضلية والفوز لهذا اللقاح، رغم الحقائق الواضحة: عدد الوفيات بعد التطعيم باللقاحات المحتوية على الحمض النووي الريبي (ووفقا لهذه التكنولوجيا تم تصنيع لقاح موديرنا)، أعلى بكثير من عدد الوفيات بسبب لقاح أسترازينيكا، لكل 100 ألف حالة".

وشدد الخبير الروسي، على أن لقاح "موديرنا" يتم إنتاجه وفق نفس المبدأ الذي تستخدمه شركة "فايزر" في إنتاج لقاحاتها ضد كوفيد.

وقال: "على ما يبدو، كان من غير اللائق تماما منح (الفوز) لشركة فايزر، لأن عدد الوفيات بسببه أكبر من عدد الوفيات بسبب أسترازينيكا بـ 25 مرة".

المصدر: نوفوستي