تركيا تعلن انطلاق عملية جديدة ضد "العمال الكردستاني" شرق البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الخميس، عن انطلاق عملية "أرن -15" ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني"، في عدد من الولايات الشرقية.

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وقال بيان صادر عن الوزارة، إن "العمليات متواصلة بحزم وبدعم من الشعب للقضاء على الإرهاب بشكل كامل داخل البلاد"، موضحا أن "عملية أرن- 15 انطلقت في أرياف ولايات أغري، وإغدير، وقارص، وأردهان، بمشاركة ألفين و65 عنصرا من القوات الأمنية".

وأشار البيان إلى أن العمليات تستهدف القضاء على الإرهاب بشكل كامل، مؤكدا أن عناصر من قوات الدرك، والقوات الخاصة من الشرطة والدرك، يشاركون في العملية.

وكانت وزارة الداخلية التركية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" ضد منظمة "بي كا كا" التي تصنفها أنقرة إرهابية، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير الماضي.

المصدر: الأناضول