لافروف يشارك في إحياء ذكرى ضحايا إبادة الأرمن الجماعية في يريفان

شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته لمدينة يريفان، في إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن، وقام بوضع أكليل من الزهور عند النصب التذكاري لذلك.

وكان في استقبال لافروف، عند النصب التذكاري، وزير الخارجية الأرمني آرا أيفازيان.

وقام الوزيران بوضع أكاليل الزهور عند المسلة، وكذلك عند شعلة النار الخالدة للمجمع التذكاري.

يقع النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية على تل "تسيتسيرناكابيرد" ( قلعة السنونو)، وتم تشييده في عام 1967.

بعد وضع أكاليل الزهور، قام لافروف ونظيره الأرمني، بري شجرة كان قد زرعها الوزير الروسي في عام 2007 على "درب الذاكرة".

ويحتوي هذا "الدرب" في المجموع، على حوالي 200 شجرة قام بغرسها سياسيون مشهورون من مختلف الدول، في سنوات مختلفة.

المصدر: نوفوستي