تقارير: زيارة مرتقبة لظريف إلى الإمارات

أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور قريبا دولة الإمارات، مشيرة إلى إمكانية حصول هذه الزيارة خلال نهاية الأسبوع المقبل.

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وذكرت مصادر إيرانية رفضت الكشف عن هويتها، عبر صحيفة "العربي الجديد"، أن "اتصالات أجريت بين طهران وأبوظبي خلال الفترة الماضية، وتأتي الزيارة نتيجة هذه المشاورات"، مشيرة إلى أن هدفها هو "إعادة العلاقات بين البلدين وخفض التوترات بالمنطقة".

ورجحت المصادر أن تعيد الإمارات سفيرها إلى طهران خلال الفترة المقبلة.

وكانت الإمارات استدعت سفيرها من طهران في العام 2016 لكن العلاقات بين البلدين لم تنقطع، وقد زارت وفود إماراتية خلال العامين الماضيين طهران سرا وعلانية.

ودعمت شركات إماراتية إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، على الرغم من تراجع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وفرض أبوظبي قيودا على التجارة مع إيران ونقل التحويلات المالية إليها امتثالا للعقوبات الأمريكية، لكن الإمارات حافظت على مكانتها بين الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لإيران.

ومؤخرا، توترت العلاقات السياسية بين البلدين مع تطبيع أبوظبي العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، وقد وجهت إيران تهديدات للإمارات باستهدافها في حال شكل الوجود الإسرائيلي على أراضيها تهديدا لإيران واستخدمتها إسرائيل للقيام بتصرفات ضدها.

المصدر: العربي الجديد